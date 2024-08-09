Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

«Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +28…+33 градуса, в горах +22…+27», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов днем +31…+33.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.