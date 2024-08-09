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Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Колумбусе: +24° 4 м/с 89% 735 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +24, днем +28…+33 градуса, в горах +22…+27», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5−10 м/с, днем 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов днем +31…+33.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.