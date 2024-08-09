Тепло и сухо: погода в Крыму в пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится теплая и преимущественно сухая погода. В центральных, восточных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.