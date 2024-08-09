Слаб ли пол: Кейт Бланшетт спасает мир, Красовская играет мамочку в декрете

В прокат выходит одноименная экранизация видеоигры «Бордерлендс» с мощным актерским составом — в картине снялись Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джек Блэк. Для поклонников ужасов — «Кукушка» со звездой сериала «Эйфория» Хантер Шафер от студии Neon, выпустившей нашумевшего «Собирателя душ» с Николасом Кейджем. Среди новинок также итальянская комедия «2+2» и две отечественных картины — семейная лента «Мой дикий друг» с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой и «Ячейка общества» с Анастасией Красовской и Кузьмой Котрелевым в роли супружеской пары на стадии семейного кризиса. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.