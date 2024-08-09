Слаб ли пол: Кейт Бланшетт спасает мир, Красовская играет мамочку в декрете

В прокат выходит одноименная экранизация видеоигры «Бордерлендс» с мощным актерским составом — в картине снялись Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джек Блэк. Для поклонников ужасов — «Кукушка» со звездой сериала «Эйфория» Хантер Шафер от студии Neon, выпустившей нашумевшего «Собирателя душ» с Николасом Кейджем. Среди новинок также итальянская комедия «2+2» и две отечественных картины — семейная лента «Мой дикий друг» с Юрием Колокольниковым и Юлией Александровой и «Ячейка общества» с Анастасией Красовской и Кузьмой Котрелевым в роли супружеской пары на стадии семейного кризиса. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Элай Рот. В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Янина Гаванкар, Джек Блэк, Бен Дэвис, Оливье Рихтерс.
Новый приключенческий боевик привлекает внимание непосвященных в первую очередь мощным актерским составом — Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис, Кевин Харт, Эдгар Рамирес, Джек Блэк. Но примечательно в нем не только это. «Бордерлендс» — одноименная экранизация культовой серии видеоигр. Снял фильм Элай Рот, в фильмографии которого много режиссерских, продюсерских и актерских проектов: «Тайна дома с часами», «Кто там», «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие», «Бесславные ублюдки» и др.
Сюжет «Бордерлендса» рассказывает о разношерстной банде неудачников, которая объединяется, чтобы разыскать пропавшую девушку. В шайке — преступница с загадочным прошлым Лилит, подросток-подрывник Крошка Тина и ее защитник Криг, ученая «с приветом» доктор Патрисия Таннис и придурковатый робот. Вместе им предстоит сражаться с инопланетянами и спасать мир.
Режиссер: Тильман Сингер. В ролях: Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мила Лье, Грета Фернандес, Прошат Мадани, Астрид Берже-Фрисби.
Производством картины занималась студия Neon, недавно выпустившая нашумевший хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли, поэтому «Кукушку» критики ждали с особым интересом. В восторге они в итоге не остались, но внимания ужастик все же заслуживает хотя бы из-за любопытного каста — снялись звезда популярного сериала «Эйфория» Хантер Шафер в роли жертвы и Дэн Стивенс из «Аббатства Даунтон» в качестве антагониста.
На курорте в альпийской глуши, куда 17-летняя Гретчен приехала с семьей — отцом, мачехой и их младшей дочерью, — творятся очень странные дела. Сначала девушка слышит подозрительные звуки из леса, потом за ней начинает гоняться страшная женщина. Вскоре героиня Шафер понимает, что оказалась не в том месте.
Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Елисей Чучилин, Юрий Колокольников, Юлия Александрова, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов, Ольга Смирнова.
Добрая отечественная новинка для семейного просмотра о дружбе школьника и лисенка, спасенного им в лесу. Главные роли исполнили Юрий Колокольников, Юлия Александрова и их юный коллега Елисей Чучилин. На премьере картины в Москве он появился с игрушечным лисом.
То, что дети приносят домой с улицы щенков или котят, — история, знакомая многим взрослым. Каково же было удивление родителей семиклассника Саши, который решил приютить хоть и маленького, но дикого зверя — лисенка. Беднягу он спас в лесу из капкана, который сделали браконьеры, но в итоге и сам стал их мишенью.
Режиссер: Алена Званцова. В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова.
Еще одна отечественная новинка — драма с молодыми и популярными современными звездами кино Анастасией Красовской и Кузьмой Котрелевым в роли супружеской пары, переживающей семейный кризис. Премьера картины режиссера Алены Званцовой состоялась на фестивале нового российского кино «Горький fest» в июле.
Ячейка общества Саши и Кирилла начинает трещать по швам после того, как они отдают маленькую дочь Варю в детский сад. Пока молодой отец пропадает на работе, мама девочки, просидевшая несколько лет в декрете, не знает, чем себя занять, и увлекается другим мужчиной — отцом другой девочки из садика.
Режиссер: Игор Биддау. В ролях: Эмануэла Маскерини, Мария Челесте Селлито, Рафаэлла Афельтра, Андреа Вангелисти.
Название картины может сбить российского зрителя с толку. В 2012 году на экраны вышла аргентинская комедийная мелодрама «2+2» — о сексуальных экспериментах компании друзей. Новый фильм отношения к ней не имеет. Его сняли в Италии, а оригинальное название — «Doppia coppia».
Легкая итальянская комедия о том, что может произойти, если четверо приятелей средних лет — двое мужчин и две женщины — вместе отправятся на уикенд в горы. Особенно если настоящая цель поездки вовсе не релакс на природе, а попытка одних друзей свести друг с другом других. О чем последние, конечно, не догадываются. Компанию ждет череда приключений и неловких ситуаций.