Полёт «Желтой стрелы»: Таганка выпустила спектакль — рок-концерт

Сюжет спектакля бережно следует первоисточнику: главный герой — молодой человек по имени Андрей — просыпается в поезде «Желтая стрела», несущемся куда-то без остановок. Без остановок идет и сам спектакль — это путешествие длиной в один час и три минуты. В видео, предваряющем выход актеров на сцену, Андрей смотрит в окно на привычный для пассажира российский пейзаж средней полосы: зеленые деревья, поля, электрические столбы и снова деревья. Взгляд возвращается на сцену, где уже и клетчатые сумки-баулы, и местами надоедливые попутчики. Один из них вскоре выступит с настоящим стендапом (в меру смешным), второй предложит сыграть в наперстки зрителю — шарик, если что, всегда будет в стакане по центру. Есть и тот самый ушлый торговец ручками, фонариками, сканвордами, кроссвордами, чайнвордами и даже «микрософтвордами». С юмором в спектакле все порядке, с ним отлично справляется актер Алексей Финаев-Николотов (сериал «Второе зрение», фильм «Единичка»).