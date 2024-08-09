Полёт «Желтой стрелы»: Таганка выпустила спектакль — рок-концерт

Московский театр на Таганке одним из первых открыл новый 61-й сезон. На Сцене на Факельном (бывший театр «АпАРТе») состоялась премьера нового спектакля «Желтая стрела». На экзистенциальную историю о вечном поиске своего места в жизни постановщик Анна Закусова предлагает взглянуть через призму пластического театра, рок-концерта и стендап-шоу. «Известия» побывали на премьере и констатируют: открытие сезона вышло во всех смыслах удивительным.
Билеты на первую премьеру 61-го сезона в Театре на Таганке на официальном сайте закончились еще накануне. Собственно, даже не ближайшую следующую дату, 17 сентября, билетов тоже почти не осталось. В итоге на спектакле самые настойчивые зрители сидели на ступеньках, кто-то толпился в проходе и у выхода крошечной Сцены на Факельном. Открытая к театральным экспериментам площадка на улице Александра Солженицына кажется идеальным местом для пелевинских метафор: спектакль поставлен по мотивам ранней повести писателя.
С первым звонком, когда двери в зрительный зал открылись, со сцены в фойе повалил дым. «Видимо, такая задумка у режиссера», — шутливо предположил кто-то из рассаживающихся по местам гостей. Поверили не все. Туман дым-машины оказался дымом от поезда. После третьего звонка через ряды зрителей к сцене спустился проводник — не ведущий аудиторию к смыслам, а тот, который проверяет билеты, выдает постельное белье и приносит чай в стакане с фирменным подстаканником.
Сюжет спектакля бережно следует первоисточнику: главный герой — молодой человек по имени Андрей — просыпается в поезде «Желтая стрела», несущемся куда-то без остановок. Без остановок идет и сам спектакль — это путешествие длиной в один час и три минуты. В видео, предваряющем выход актеров на сцену, Андрей смотрит в окно на привычный для пассажира российский пейзаж средней полосы: зеленые деревья, поля, электрические столбы и снова деревья. Взгляд возвращается на сцену, где уже и клетчатые сумки-баулы, и местами надоедливые попутчики. Один из них вскоре выступит с настоящим стендапом (в меру смешным), второй предложит сыграть в наперстки зрителю — шарик, если что, всегда будет в стакане по центру. Есть и тот самый ушлый торговец ручками, фонариками, сканвордами, кроссвордами, чайнвордами и даже «микрософтвордами». С юмором в спектакле все порядке, с ним отлично справляется актер Алексей Финаев-Николотов (сериал «Второе зрение», фильм «Единичка»).
Сцены начинают хаотично повторяться одна за другой, потому что поезд, как можно догадаться довольно быстро, — метафора человеческой жизни. Рутина не нравится никому, но она неотвратима: «Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют». Чем дальше, тем острее герой начинает ощущать никчемность собственного существования под монотонный стук колес. Да и локомотив, как выясняется, мчится к разрушенному мосту — еще одна легкосчитываемая отсылка к такому же неизбежному концу этой самой жизни. Можно ли изменить заданный маршрут? Можно ли сойти с поезда, который никогда не останавливается?
Анна Закусова прежде всего — режиссер балета и хореограф. «Желтая стрела» — ее второй спектакль в Театре на Таганке. В 2023 году на Сцене на Факельной состоялась премьера постановки Закусовой «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова.
Как в первом случае, экзистенциальную и местами инфернальную повесть режиссер превратила в пластический театр: лучше всего о метафорах и смыслах Пелевина говорить на языке тела. Диалоги при этом никуда не делись. Их много, гораздо больше, чем в других спектаклях Закусовой. Как говорит сама режиссер, для нее это первый такой опыт.
Главную роль она доверила Павлу Левкину — одному из ведущих артистов Театра на Таганке. Он играет главные роли в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», «Lё Тартюф. Комедия», «Снегурочка. 16+», «Вишнёвый сад. Комедия», «Онегин», «Поцелуй. Конармия» и других. Его герой, Андрей, человек исключительный, с тоской в глазах. Он осмеливается отвергнуть законы, которым подчиняются вокруг, и спрыгнуть с поезда. Почти байроновский персонаж. За инфернальное в постановке отвечает Баин Бовальдинов — кстати, звезда невероятно популярного детского таганковского спектакля «Две Бабы-яги», где его Кощей всем постоянно предлагает «чупики» — заесть стресс. Здесь же его Хан, одетый в красный костюм, ведет философские застольные беседы с героем Левкина. Он — альтер эго Андрея, тот самый проводник по ту сторону смысла.
Но с философией Закусова не затягивает: Левкину выносят микрофонную стойку, а остальные артисты уже стоят с гитарами на перевес. Из пластического театра режиссер трансформирует спектакль в рок-концерт, и это, пожалуй, самая удивительная его часть. Выбор такой маленькой площадки снова оправдан. Актеры — теперь уже музыканты — раз за разом ломают «четвертую стену» между собой и зрителями. В большом пространстве такой эффект вряд ли бы сработал. Композитор — Кирилл Таушкин, он работает в тандеме с режиссером уже давно. Их условная группа «Желтая стрела» исполняет на сцене песни в стиле нью-металл на стихи Бориса Пастернака, Самуила Маршака, Александра Башлачёва и, кажется, может вполне существовать и за пределами постановки.
Финал спектакля открытый: Андрей спрыгивает с поезда, чтобы спастись от реальности и увидеть что-то дальше нее. Зритель к этому моменту уже в таком экстазе, что ему кажется, что лично он уже увидел какую-то потустороннюю реальность и, похоже, застрял там надолго.