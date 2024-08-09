Царское это дело: как Суздаль становился киностолицей

Но всё же именно с «Женитьбы Бальзаминова» можно вести отсчет настоящей кинематографической славы города. Комедия Константина Воинова по мотивам трилогии Островского запомнилась яркими красками, обилием комичных ситуаций и великолепным Георгием Вициным в роли мелкого молодого чиновника, мечтающего жениться на богатой. Стоит отметить, что «повесе» было на тот момент уже 47 лет. Теперь рядом с домом главного героя на Старой улице стоит его памятник, особенно полюбившийся туристам. На кадрах из фильма и современных фотографиях дома главного героя и торговых рядов видно, что за прошедшие 60 лет почти ничего не изменилось — разве что одежда прогуливающихся горожан и гостей города.