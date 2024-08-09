Французы вышли в финал мужского баскетбольного турнира на ОИ, победив Германию

Как правило, на Олимпиадах расписание соревнований составляется таким образом, что финалы в командных игровых видах спорта приходятся на последние несколько дней главного форума четырехлетия. Не стал исключением и Париж-2024: борьба за награды в баскетболе, гандболе, волейболе, водном поло только сейчас, под занавес Игр, выходит на финишную прямую. В плей-офф и сенсаций хватает, и драматизм зашкаливает.
В прошлом году на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд на Филиппинах, в Индонезии и Японии сборная Германии впервые в истории завоевала титул лучшей на планете. Самым ценным игроком (MVP) был признан темнокожий капитан бундестим, атакующий защитник Деннис Шредер, выступающий в североамериканской НБА, главной клубной лиге мира. Но на Олимпиаде свой успех немцам повторить не удалось. В среду в первом полуфинале они уступили французам — 69:73.
Интересно, что ЧМ-2023 «трехцветные» провалили — лишь 18-е место в итоговой классификации турнира. Однако на домашнем паркете французам уже, независимо от исхода предстоящего финала, удалось прыгнуть выше головы.
Лидер Германии Шредер свое дело вчера сделал, набрав 18 очков, он стал самым результативным в команде. Но вот один из очень важных для результата штрафных бросков в концовке Деннис смазал. Уж очень велико было напряжение, и присутствовала мощная поддержка болельщиками Франции.
За 39 секунд до завершения основного времени встречи немец Франц Вагнер за счет точного дальнего броска сократил отставание бундестим с пяти очков до 68:70, причем с результативного паса Шредера. Уже в самой концовке последней четверти ключевой стала потеря немцами мяча при подборе на чужом щите.
У Франции самыми результативными стали тяжелый форвард Гершон Ябуселе из испанского «Реала» (17 очков) и атакующий защитник Исайя Кординье (16), выступающий за итальянский «Виртус» (Болонья).
Результат полуфинала США — Сербия стал известен уже после подписания этого номера «РГ». А в турнире женских команд 8 августа в полуфиналах сразятся: США — Австралия, Франция — Бельгия.
Французские волейболисты, как баскетболисты, тоже свою публику порадовали. Чемпионы Токио-2020 вторую подряд Олимпиаду сыграют в решающем матче.
В полуфинале хозяева одолели действующих чемпионов мира итальянцев — 3:0. В рядах «трехцветных» на позиции либеро — русский по национальности и говорящий по-русски либеро санкт-петербургского «Зенита» Женя Гребенников, который выступал и в Токио. Он даже с грустинкой пошутил: мол, хорошо, что в Париже нет сборной России, иначе нам бы пришлось очень сложно.
В другом матче этой стадии Топ-4 чемпионы мира 2014 и 2018 годов поляки в марафонском сражении, длившемся два с половиной часа, одолели американцев — 3:2. Результат пятого сета — 15:13.
Матч за бронзовые награды между Италией и США состоится сегодня, а финал Франция — Польша назначен на завтра, предпоследний день Олимпиады.
У девушек вчера в первом полуфинале игра между Бразилией и США получилась максимально зрелищной. «Звездно-полосатые» взяли верх над южноамериканской командой в максимально возможных пяти сетах — 3:2 (25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11).
Отметим, что в сборной США уже много лет подряд на должности главного тренера легендарный американец венгерского происхождения Карч Кирай. Это единственный в мире волейболист, который становился олимпийским чемпионом как в пляжном варианте игры (2×2), так и в классическом (6×6).
Другой полуфинал Турция — Италия завершился вчера поздно вечером по московскому времени.
Битва за «золото» пройдет 11 августа, под самый занавес Олимпиады.