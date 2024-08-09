Французы вышли в финал мужского баскетбольного турнира на ОИ, победив Германию

В прошлом году на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд на Филиппинах, в Индонезии и Японии сборная Германии впервые в истории завоевала титул лучшей на планете. Самым ценным игроком (MVP) был признан темнокожий капитан бундестим, атакующий защитник Деннис Шредер, выступающий в североамериканской НБА, главной клубной лиге мира. Но на Олимпиаде свой успех немцам повторить не удалось. В среду в первом полуфинале они уступили французам — 69:73.