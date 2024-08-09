Что можно и нельзя делать в день целителя Пантелеймона 9 августа на Кочанник

Православная церковь 9 августа вспоминает целителя Пантелеймона. В народе принято праздновать Кочанник. Данное название возникло по причине того, что с указанной даты собирали первый урожай капусты.
Что нельзя делать 9 августа
Не следует выходить на работы в поле, а также косить. Считается, что в момент работ при грозе может ударить молния. Под запретом тяжелый труд. Кроме того, 9 августа не следует начинать новые дела. Не рекомендуется пересчитывать мелочь. Предки верили, что подобным можно навлечь финансовые трудности.
Что можно делать 9 августа
По традиции, принято ходить в церковь и помолиться святому. Также в указанный день собирали первый урожай капусты. Хозяйки 9 августа всегда пекли пироги с молодой капустой и угощали ими детей. Считалось, что они будут лучше учиться.
Согласно приметам, утки, которые плещутся в воде и громко крякают, предсказывают дождь и то, что погода испортится. В том случае, если кузнечики громко стрекочут, то ждали жару.