Что можно и нельзя делать в день целителя Пантелеймона 9 августа на Кочанник

Не следует выходить на работы в поле, а также косить. Считается, что в момент работ при грозе может ударить молния. Под запретом тяжелый труд. Кроме того, 9 августа не следует начинать новые дела. Не рекомендуется пересчитывать мелочь. Предки верили, что подобным можно навлечь финансовые трудности.