Врачи назвали популярные белорусские лесные и дачные ягоды, богатые эллаговой кислотой — очень сильным антиоксидантом, борющимся с раком

Очень сильный актиоксидант, который предупреждает повреждение ДНК и борется с раковыми клетками — эллаговая кислота. А еще эта кислота обладает противовоспалительными, актимутагенными и антиканцерогенными свойствами. Так что у нее как минимум пять свойств. При этом в натуральном виде эллаговую кислоту можно употреблять практически круглый год, потому что она содержится во многих фруктах и орехах, которые, в том числе, прекрасно растут в Беларуси или привозятся в страну для продажи.