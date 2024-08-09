Врачи назвали популярные белорусские лесные и дачные ягоды, богатые эллаговой кислотой — очень сильным антиоксидантом, борющимся с раком

Очень сильный актиоксидант, который предупреждает повреждение ДНК и борется с раковыми клетками — эллаговая кислота. А еще эта кислота обладает противовоспалительными, актимутагенными и антиканцерогенными свойствами. Так что у нее как минимум пять свойств. При этом в натуральном виде эллаговую кислоту можно употреблять практически круглый год, потому что она содержится во многих фруктах и орехах, которые, в том числе, прекрасно растут в Беларуси или привозятся в страну для продажи.
Эллаговая кислота содержится в белорусских ягодах
В особую группу продуктов, обладающими способностью защитить организм от возникновения онкологических заболеваний входят, например, клубника, земляника, малина, в которых есть эллаговая кислота, отметила врач-терапевт могилевской поликлиники № 7 Галина Мельникова.
«В малине и землянике содержится эллаговая кислота, которая проводит детоксикацию клеток и препятствует образованию канцерогенных токсинов», — рассказала в интервью журналисту «Лiдскай газеты» Ольге Яхонтовой врач по медицинской профилактике Лидской центральной районной поликлиники Галина Алексейчик.
По словам этого медика, ягоды с синей окраской, а это черника, голубика, ежевика содержат вещества, которые принуждают раковые клетки к самоуничтожению.
О свойствах малины рассказали врачи 4-й городской поликлиники Гродно. По их словам, эллаговая кислота, что содержится в спелых плодах малины, помогает предотвратить рак шейки матки. А цинк, которого также достаточно много в малине, поддерживает мужскую потенцию. В малине еще много магния. Ягода эта крайне полезна для щитовидной железы и кровеносной системы.
Противоопухолевым действием также обладает и голубика, которой много в белорусских лесах и на дачных сотках. Голубика защищает клетки от радиоактивного излучения, благоприятно воздействует на нервную систему, регулирует обменные процессы в организме, повышает иммунитет, тормозит процессы старения. Благодаря наличию в спелых плодах фолиевой и элаговой кислоты голубика чрезвычайно полезна для женского здоровья, она предупреждает рак матки, а в период беременности благотворно влияет на развитие плода.
Сотрудник Полесского госуниверситета кандидат медицинских наук Светлана Власова в статье, посвященной использованию клюквы и голубики в питании спортсменов, написанной в соавторстве, отмечала, что эллаговая кислота является разновидностью фенольных кислот и она один из важнейших компонентов фруктов и ягод.
«Содержание эллаговой кислоты в клюкве составляет 0,3 г/кг, что в 30 раз больше, чем в малине и в 20 раз больше, чем в клубнике. Интересен тот факт, что при производстве джемов из ягод и во время их хранения содержание эллаговой кислоты в них может увеличиваться вдвое», — сообщает медик.
В чем польза душицы, чай из душицы
Душица — эта та пряная трава, которая растет и на лесных пригорках, возле дачных домиков. Душица также богата на эллаговую кислоту, вещество с антиоксидантным эффектом, борющееся со свободными радикалами и защищающее клетки от повреждений. За счет него трава обладает кардиопротекторным, противораковым и антиатеросклеротическим эффектом. Нарингин — еще один антиоксидант в составе травы, также обладающий противораковым эффектом. Он тормозит рост и размножение клеток рака (здесь подробнее). Так что чай из душицы — это не только вкусно, но и очень полезно.
Гранат, виноград, вишня, польза эллаговая кислота
Эллаговая кислота содержится и в гранате. Известный российский врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о профилактике рака с помощью граната.
Специалист пояснил, что благодаря высокому содержанию эллаговой кислоты, гранат способствует профилактике онкологических заболеваний.
«Гранат способен предотвращать развитие опухоли и препятствовать обострению онкозаболеваний, то есть после лечения закреплять ремиссию. Также фрукт может замедлить рост уже имеющейся опухоли», — подчеркнул медик.
Диетолог также рассказал, что эллаговая кислота в гранате способна повышать чувствительность опухолевых клеток к апоптозу — запрограммированной гибели (здесь подробнее). Поэтому есть гранаты очень полезно.
Эллаговая кислота в плодах вишни угнетает деятельность раковых клеток, замедляет их рост и деление (здесь подробнее). Есть это кислота и в винограде, и в грецком орехе, и в орехе пекан, а также в северных ягодах морошке, княженике. Так что при желании можно круглый год добавлять в свой рацион ягоды, орехи, травы, богатые эллаговой кислотой.