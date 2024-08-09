Раскрыты подробности спасения раненого военкора Поддубного

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего тяжелые ранения во время атаки украинского дрона в Курской области, спас местный житель Николай Рыльский.
В репортаже «Вестей» говорится, что мужчина проезжал мимо и случайно увидел раненого Поддубного — его выбросило из машины после взрыва. Отмечается, что военкор был весь в крови, его одежда обгорела.
Очевидец передал раненого журналиста добровольцам народной дружины.
«Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его», — рассказал Рыльский.
Один из добровольцев, Андрей Евтеев, рассказал, что Поддубный всю дорогу до больницы находился в сознании и вел себя мужественно, только просил связаться с женой и сообщить, что он жив.
Поддубный был ранен 7 августа в Курской области при атаке украинского дрона.
Сейчас он находится в столичном НИИ Склифосовского в стабильно тяжелом состоянии, у него преобладает ожоговая травма. При этом военкор в сознании и дышит самостоятельно.
Следственный комитет РФ по факту ранения Поддубного возбудил уголовное дело.