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Очевидцы рассказали о мужестве Поддубного в первые минуты после ранения

Источник: Российская газета

Местный житель и доброволец народной дружины рассказали о первых минутах после ранения в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

В репортаже «Вестей» говорится, что раненого Поддубного нашел мирный житель Николай Рыльский.

По его словам, военкор был ранен и обожжен. «На нем обгоревшая одежда… Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его», — сказал Рыльский.

Один из добровольцев, Андрей Евтеев, рассказал, что Поддубный всю дорогу до больницы находился в сознании.

«Вел себя конкретно по-мужски», — говорит Евтеев.

Поддубный был ранен 7 августа в Курской области при атаке украинского дрона. Из курской больницы военкора доставили на лечение в Москву.

В НИИ Склифосовского отмечали, что Поддубный находится в стабильно тяжелом состоянии, у него преобладает ожоговая травма. При этом он пребывает в сознании и дышит самостоятельно.

Следственный комитет РФ по факту ранения Поддубного возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.