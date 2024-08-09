Очевидцы рассказали о мужестве Поддубного в первые минуты после ранения

Местный житель и доброволец народной дружины рассказали о первых минутах после ранения в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
В репортаже «Вестей» говорится, что раненого Поддубного нашел мирный житель Николай Рыльский.
По его словам, военкор был ранен и обожжен. «На нем обгоревшая одежда… Я его постоянно просил что-то говорить… Передал ребятам его», — сказал Рыльский.
Один из добровольцев, Андрей Евтеев, рассказал, что Поддубный всю дорогу до больницы находился в сознании.
«Вел себя конкретно по-мужски», — говорит Евтеев.
Поддубный был ранен 7 августа в Курской области при атаке украинского дрона. Из курской больницы военкора доставили на лечение в Москву.
В НИИ Склифосовского отмечали, что Поддубный находится в стабильно тяжелом состоянии, у него преобладает ожоговая травма. При этом он пребывает в сознании и дышит самостоятельно.
Следственный комитет РФ по факту ранения Поддубного возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности.