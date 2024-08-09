Москвичей приглашают в карьерную лабораторию

Москвички Аня Абрамова и Катя Нестерова давно работают: Аня — продавец-консультант, а Катя — администратор в спа-салоне. Но им совершенно не нравятся их обязанности и они решили попробовать себя где-нибудь еще. Ане, которая очень любит кофе, в «Профитраке» предложили сварить VR-капучино, а вот Кате оказалось интересно примерить шлем сварщика. «Я давно хотела поставить на даче беседку с мангалом. Хочется самой все сделать, но нужно научиться», — поделилась девушка. После пятиминутной тренировки в этом у нее уже не осталось сомнений, а когда ей озвучили зарплату сварщика, то она задумалась о смене профессии. «Я за два месяца получаю 120 тысяч рублей, а у сварщиков — это средняя зарплата. К тому же мне она показалась интересной и даже творческой», — отметила она.