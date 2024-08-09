Москвичей приглашают в карьерную лабораторию

Первая в России передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры путешествует по городу, знакомя взрослых и подростков с востребованными профессиями. Попробовав себя в роли сварщика или токаря в виртуальной реальности, многие идут прямиком в центр «Профессии будущего», чтобы получить новую специальность в реальности. Уже завтра синий фургон будет ждать посетителей в гастроквартале «Депо Лесная».
Москвички Аня Абрамова и Катя Нестерова давно работают: Аня — продавец-консультант, а Катя — администратор в спа-салоне. Но им совершенно не нравятся их обязанности и они решили попробовать себя где-нибудь еще. Ане, которая очень любит кофе, в «Профитраке» предложили сварить VR-капучино, а вот Кате оказалось интересно примерить шлем сварщика. «Я давно хотела поставить на даче беседку с мангалом. Хочется самой все сделать, но нужно научиться», — поделилась девушка. После пятиминутной тренировки в этом у нее уже не осталось сомнений, а когда ей озвучили зарплату сварщика, то она задумалась о смене профессии. «Я за два месяца получаю 120 тысяч рублей, а у сварщиков — это средняя зарплата. К тому же мне она показалась интересной и даже творческой», — отметила она.
«Таких примеров у нас уже много, а наибольший интерес у гостей вызывает VR-погружение в профессии как раз сварщика и бариста, — рассказал “РГ” Андрей Тарасов, руководитель службы занятости Москвы и центра “Профессии будущего”. — Сервисы “Профитрака” разработаны таким образом, чтобы быть интересными и полезными для всех, вне зависимости от возраста, пола, наличия образования или опыта работы. В нашу передвижную лабораторию заходят как взрослые, так и совсем юные москвичи. Меньше чем за два месяца в нем побывали свыше семи тысяч человек».