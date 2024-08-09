Баскетболисты Сербии проиграли США, упустив победу в концовке матча

Сборная Сербии почти на протяжении всего полуфинала баскетбольного турнира Олимпиады против сборной США вела в счете, но в концовке проиграла — 91:95.
В четверг на Олимпиаде в Париже определились финалисты мужского баскетбольного турнира. В первом полуфинале сборная Франции сумела переиграть Германию — 73:69.
Соперник определялся в матче между командами Сербии и США. Американская «дрим-тим» считается явным фаворитом турнира. Но сербы выдали потрясающий матч.
Уже в первой четверти команда Светислава Пешича сумела добиться перевеса в 8 очков — 31:23. А на большой перерыв сборная Сербии ушла уже с перевесом в 11 очков — 54:43.
В перерыве зрители стали свидетелями выступления балерин, которые под музыку Петра Ильича Чайковского показали фрагмент из «Лебединого озера».
В третьей четверти сербы продолжили следовать своей тактике, чаще атакуя трехочковыми бросками. И это позволило им не только сохранить преимущество, но и оторваться в счете еще на два очка.
Увы, но сказка для сборной Сербии завершилась в заключительной десятиминутке. Американцы выдали отличный старт, заметно сократив отставание. А в концовке сборная США смогла сравнять счет и выйти вперед. После этого сербы начали торопиться, допуская ошибки в атаке, и подопечные Стива Керра довели игру до победы — 95:91.
В составе победителей 36 очков набрал Стефен Карри, Леброн Джеймс отметился трипл-даблом — 16 очков, 12 подборов и 10 передач. У сербов 20 очков на счету Богдана Богдановича.
В финале 10 августа встретятся США и Франция, а в матче за третье место Сербия и Германия.