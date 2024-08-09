Злость после разгрома 5:0 и рассчеты на стадион: Что происходит в «Ростове» и «Рубине» перед матчем четвертого тура РПЛ

Футбольные эксперты предполагают, что хлесткое поражение от «Зенита» должно подстегнуть ростовчан выкладываться на поле. А вот непоследовательность «Рубина» может привести к поражению, команда много пропускает. К тому же «желто-синим» традиционно дома и стены помогают, в прошлом сезоне ростовчане были признаны одной из самых «домашних» команд — четвертые по количеству забитых дома голов.