Злость после разгрома 5:0 и рассчеты на стадион: Что происходит в «Ростове» и «Рубине» перед матчем четвертого тура РПЛ

В пятницу, 9 августа, ФК «Ростов» сыграет в четвертом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена», стартовый свисток прозвучит в 20.45. Рассказываем, что произошло каждом клубе перед игрой.
«Желто-синие», принимая в первом туре у себя «Локомотив», сыграли вничью 0:0, хотя статистика показала, что еще чуть-чуть, и выиграли бы: преимущество по ударам — 18:4, а владение мячом — 61% против 39%.
Выездной матч с «Крыльями Советов» принес победу — 1:3. Мяч в створ хозяев поля в Самаре отправили Лангович и Голенков, пропустили один от Озорко, а увеличил разрыв по очкам автогол Солдатенкова.
После встречи с «Зенитом» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и говорить-то тяжело. «Желто-синие» играли в своем привычном стиле, но «сине-бело-голубые» с их последней встречи сильно подросли, и оказали другой футбол. Пять мячей пропустили ростовчане, так и не распечатав ворота соперника.
Тем временем «Рубин» своих болельщиков пока не радует. Футболисты команды пропустили уже четыре мяча от питерского «Зенита», три от подмосковных «Химок» и два от нижегородского «Пари НН».
В первой игре казанцы победили на выезде нижегородцев со счетом 2:4, а после — две неудачи подряд. Создавали массу моментов у своих ворот.
Во втором туре при встрече с «Зенитом» также были разбиты всухую, но с чуть менее обидным счетом — 0:4.
А «Химкам» в подмосковье победа досталась благодаря счету 2:3 в пользу хозяев.
«Ростов» и «Рубин» занимают соседние строчки в турнирной таблице Российской премьер-лиги. У «желто-синих» — восьмое место, у гостей — девятое. Причем, если у южан в багаже ничья, победа и поражение, то казанцы раз победили и потерпели два поражения.
Футбольные эксперты предполагают, что хлесткое поражение от «Зенита» должно подстегнуть ростовчан выкладываться на поле. А вот непоследовательность «Рубина» может привести к поражению, команда много пропускает. К тому же «желто-синим» традиционно дома и стены помогают, в прошлом сезоне ростовчане были признаны одной из самых «домашних» команд — четвертые по количеству забитых дома голов.
Букмекеры ставят с коэффициентом 1,92 на победу «Ростова».
Напоминаем, начало матча — в 20.45.