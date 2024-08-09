Названы самые дорогие и дешевые города мира

Согласно последним данным от Numbeo, это город на юго-западе Швейцарии получил 101,7 балла и занял первую строчку в индексе стоимости жизни. Следом за ним идет еще один швейцарский город Цюрих (100,4 балла), расположенный на севере страны. На третьем месте находится крупнейший американский город Нью-Йорк (100 балла).