Названы самые дорогие и дешевые города мира

Согласно последним данным от Numbeo, это город на юго-западе Швейцарии получил 101,7 балла и занял первую строчку в индексе стоимости жизни. Следом за ним идет еще один швейцарский город Цюрих (100,4 балла), расположенный на севере страны. На третьем месте находится крупнейший американский город Нью-Йорк (100 балла).
В топ-10 также вошли Сан-Франциско и Бостон (США), Рейкьявик (Исландия), Вашингтон, Сиэтл, Лос-Анджелес и Чикаго (США).
Алматы (34,2 балла) занял 164 позицию в рейтинге, Астана (31,9 балла) — 176 строчку.
Среди 218 городов списка самыми дешевыми признаны пакистанские Карачи (19 баллов) и Лахор (19,1 балла), в число бюджетных вошла также Калькутта (Индия) — 21,1 балла.