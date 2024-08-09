Большая часть школьной одежды оказалась изготовленной с нарушениями

Выяснилось, что большая часть образцов (16) не соответствовала обязательным требованиям, то есть нормам технических регламентов, например «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Как следует из выводов Роскачества, среди нарушителей достаточно серьезные игроки на рынке, такие как Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие.
Больше всего компаний — 30% образцов — представили на рынок фальсификат: Futurino (бренд «Детского мира»), Katasonov, Formaschool и другие. Компании допустили ошибки в маркировке, а указанный на упаковке продукции состав не соответствовал содержанию. Например, на товарах были ошибки в использовании тканей: вместо указанного состава подкладки из полиэстера и вискозы изготовитель использовал лишь полиэстер.
Четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола — это Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov. Как правило, такой состав может негативно сказаться на ребенке. При регулярном контакте с одеждой он может стать вялым, сонливым, у него могут появиться головокружение и головные боли, ранее уточняло Росачество в своих исследованиях. Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха — Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis, два бренда — по влагопроницаемости подкладки, это Bonito kids и PlayToday.
Все полученные данные Роскачество уже передало в Роспотребнадзор, сказали «Известиям» в организации. Служба выдала предостережения о недопустимости нарушений, а в некоторых случаях — о приостановке реализации продукции.
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