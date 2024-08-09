Большая часть школьной одежды оказалась изготовленной с нарушениями

Четыре бренда допустили нарушения по содержанию высокоопасного фенола — это Modis, PlayToday, Choupette и Katasonov. Как правило, такой состав может негативно сказаться на ребенке. При регулярном контакте с одеждой он может стать вялым, сонливым, у него могут появиться головокружение и головные боли, ранее уточняло Росачество в своих исследованиях. Еще четыре марки не соблюли регламент по воздухопроницаемости верха — Acoola, Ostin, Gloria Jeans и Modis, два бренда — по влагопроницаемости подкладки, это Bonito kids и PlayToday.