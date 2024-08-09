Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%

«Если брать строительную индустрию нашего региона, то здесь в год заключается примерно около 100 договоров технологического присоединения. Чаще всего это многоквартирные жилые дома. Следует отметить, что в последнее время средняя мощность на один договор значительно увеличилась — по нашим оценкам, примерно на 30%, — отметил директор по технологическим присоединениям энергокомпании Алексей Гвоздев. — И мы понимаем причину — теперь к нам больше приходят те, кто подключает не отдельные точечные объекты, а целые жилые массивы. И, безусловно, нас это радует, потому что понимание на старте объёма инфраструктуры всей площадки позволяет на несколько лет вперёд определить перспективные потребности объектов, чтобы обеспечить их мощностью, и, в свою очередь, создать инженерную инфраструктуру в плановом режиме.».