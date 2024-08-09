Хабаровчане не могут добраться до излюбленный приморских курортов: причина

«Простояли в пробке около полутора часов, движение очень медленное», — рассказал dvhab.ru жители Хабаровска.
Причиной многокилометрового затора стал ремонт моста в районе Дальнереченска. В настоящее время здесь введено реверсивное движение, которое собирает пробки.
Как отмечают отдыхающие, идеальным временном для поездки в Приморье является ночь, когда затор становится намного меньше, а время нахождения в пробке прилично сокращается.
Напомним, на Приморье надвигается мощный тайфун, который может принести осадки разной интенсивности на следующей неделе.