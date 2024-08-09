Золотые смартфоны в Хабаровске все чаще выбирают пользователи

В целом же россияне остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал чёрный: на него пришлось более 51% проданных гаджетов. За ними следуют синие (18%) и зелёные (10%). А вот серые смартфоны теряют популярность: их приобретали в январе-июне 2024 года на 56% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планшеты, напротив, предпочитают брать именно в сером цвете (но если для детей — то в синем), а наушники популярнее в белом цвете — их выбирает каждый второй покупатель.