Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с захоронениями ЧВК «Вагнер»

На данный момент осуществляется демонтаж временных сооружений на могилах. В будущем планируется установка памятников в едином стиле.

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище начались работы по благоустройству участка, где захоронены бойцы ЧВК «Вагнер». Жители города обратили внимание на активные действия на погосте, что вызвало общественный интерес.

Представители мэрии подтвердили, что все работы согласованы и проводятся по инициативе ЧВК «Вагнер». В пресс-службе администрации отметили, что участок с захоронениями добровольцев в настоящее время огорожен.

На данный момент осуществляется демонтаж временных сооружений на могилах. В будущем планируется установка памятников в едином стиле.

ЖКХ