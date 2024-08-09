В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с захоронениями ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище начались работы по благоустройству участка, где захоронены бойцы ЧВК «Вагнер». Жители города обратили внимание на активные действия на погосте, что вызвало общественный интерес.
Представители мэрии подтвердили, что все работы согласованы и проводятся по инициативе ЧВК «Вагнер». В пресс-службе администрации отметили, что участок с захоронениями добровольцев в настоящее время огорожен.
На данный момент осуществляется демонтаж временных сооружений на могилах. В будущем планируется установка памятников в едином стиле.