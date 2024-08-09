SHOT: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области

По его словам, ситуация в регионе не критическая и «ничего сверхъестественного не произошло». Алаудинов опроверг слухи о том, что украинские военные готовятся к жесткой обороне уже занятых населенных пунктов: они вошли в эти населенные пункты, поскольку у российских сил в этих районах не было достаточных средств, сил и ресурсов для удержания. Командир «Ахмата» пояснил, что единственной линией обороны была граница, и в начале ВСУ прошли между российскими опорными пунктами из-за больших расстояний, а затем смогли продвинуться на территорию, разместив там свою технику.