Саммит и встреча президентов ЦА: движение 17 маршрутов изменят на день в Астане

9 августа в связи с проведением в Астане первого саммита диалога «Центральная Азия + Япония» и шестой Консультативной встречи глав государств ЦА временно изменят движение маршрутов № 3, 4, 4А, 14, 19, 21, 29, 29А, 32, 40, 43, 50, 58, 66, 84, 202, 203.
С измененным движением общественного транспорта можно ознакомиться по схемам, опубликованным в официальном Telegram-канале акимата Астаны.
Напомним, что оба важных межгосударственных мероприятия пройдут в Астане сегодня. Запланирован также приезд премьер-министра Японии Фумио Кисиды в столицу в рамках его участия в саммите диалога «Центральная Азия + Япония».
При этом на 10 августа запланированы переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьера Кисиды.