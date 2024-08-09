Похолодает и пройдут дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 9 августа

Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Кратковременные дожди на протяжении суток. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. С утра без осадков, днём небольшой дождь Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Вяземском днём +26…+28 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
В Советской Гавани днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. С утра небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +19…+21 градус. Без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с.