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Похолодает и пройдут дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 9 августа

В пятницу, 9 августа, на территории Хабаровского края слегка упадёт среднесуточная температура, а также продолжатся осадки в виде кратковременных ливней, которые снизят интенсивность к середине дня.

Сейчас в Колумбусе: +27° 4 м/с 74% 736 мм рт. ст. +27°
Источник: Аргументы и факты

Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Кратковременные дожди на протяжении суток. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. С утра без осадков, днём небольшой дождь Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Вяземском днём +26…+28 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

В Советской Гавани днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +11…+13 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +10…+12 градусов. С утра небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.

В Охотске днём +19…+21 градус. Без осадков. Ветер восточный, 5−10 м/с.