В Хабаровске временно изменятся маршруты автобусов с 9 по 11 августа

Автобусы № 10, 23, 71−1 и 71−2 (в направлении от остановки «Гостиница “Звездная” (Автовокзал) к остановке “ул. Знаменщикова”) будут двигаться по тому же пути, что и маршруты № 1С и 61С: по ул. Серышева, затем повернут налево на ул. Некрасова с остановкой у дома № 55, далее поедут по ул. Дикопольцева, Амурскому бульвару, ул. Льва Толстого и снова по ул. Серышева, после чего продолжат движение по своему обычному маршруту.