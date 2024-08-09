В Хабаровске временно изменятся маршруты автобусов с 9 по 11 августа

В Хабаровске временно изменятся маршруты общественного транспорта в связи с ремонтом дорог на пересечении улиц Серышева и Герасимова, сообщает пресс-служба мэрии города.
Изменения будут действовать с 23:00 9 августа до 21:00 11 августа и коснутся следующих автобусных маршрутов: № 1 Л, 1С, 10, 23, 61С, 61К-1, 71−1 и 71−2.
Вот как изменится их движение:
Автобусы № 1С и 61С (в направлении от остановки «Железнодорожный вокзал» к остановке «ул. Знаменщикова») будут следовать по ул. Серышева, затем повернут налево на ул. Некрасова, сделают остановку у дома № 55, далее поедут по ул. Дикопольцева, Амурскому бульвару, ул. Льва Толстого и вернутся на ул. Серышева, после чего продолжат движение по обычному маршруту.
Автобусы № 10, 23, 71−1 и 71−2 (в направлении от остановки «Гостиница “Звездная” (Автовокзал) к остановке “ул. Знаменщикова”) будут двигаться по тому же пути, что и маршруты № 1С и 61С: по ул. Серышева, затем повернут налево на ул. Некрасова с остановкой у дома № 55, далее поедут по ул. Дикопольцева, Амурскому бульвару, ул. Льва Толстого и снова по ул. Серышева, после чего продолжат движение по своему обычному маршруту.
Автобусы № 1 Л, 61К-1, 10, 23, 71−1 и 71−2 (в направлении от остановки «ул. Знаменщикова» к остановке «Университет путей сообщения») будут двигаться по ул. Серышева, затем повернут направо на ул. Льва Толстого, налево на Амурский бульвар с остановкой у «Дворца профсоюзов», после этого поедут по ул. Дикопольцева и ул. Некрасова, повернут направо на ул. Серышева и продолжат движение по обычному маршруту.
Для получения более подробной информации можно обратиться к диспетчеру по телефону 45−00−56.