В Приморье установлены лимиты добычи диких животных и птиц

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края утвердило нормы допустимой добычи гусей и уток (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края) на одного охотника. Так, в весенний сезон охоты разрешена добыча 2 гусей и 6 селезней на одного охотника в день, в осенне-зимний сезон — 3 гусей и 10 уток.



Также утверждены нормы допустимой добычи фазана и рябчика в сезон охоты. Разрешенная норма добычи указанных птиц с 1 сентября 2024 года по 31 июля 2025 года — до 50% от численности вида, группы видов.