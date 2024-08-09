В Приморье установлены лимиты добычи диких животных и птиц

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края утвердило нормы допустимой добычи гусей и уток (за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края) на одного охотника. Так, в весенний сезон охоты разрешена добыча 2 гусей и 6 селезней на одного охотника в день, в осенне-зимний сезон — 3 гусей и 10 уток.
Также утверждены нормы допустимой добычи фазана и рябчика в сезон охоты. Разрешенная норма добычи указанных птиц с 1 сентября 2024 года по 31 июля 2025 года — до 50% от численности вида, группы видов.
Ознакомиться с приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края от № 833 можно в «Приморской газете» № 59 (2201) на 3-й странице.
Утверждены нормы допустимой добычи белки, горностая, колонка, лисицы, енотовидной собаки, норки американской, ондатры, зайца-беляка, зайца-русака, зайца-маньчжурского, харзы, росомахи, волка в летне-осенний и осенне-зимний периоды охоты. Так, разрешена добыча до 70% от численности вида белок, до 50% от численности вида горностаев, до 10% от численности росомах и до 90% от численности вида волков.
Квоты на добычу охотресурсов распределены между охотхозяйствами края и общедоступными угодьями на территориях Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Анучинского, Тернейского, Партизанского, Пожарского, Спасского муниципальных районов, Лесозаводского и Находкинского городских округов.