В Новосибирске 8 августа жители сообщили о полной «блокировке» YouTube

В четверг, 8 августа, жители Новосибирска столкнулись с тем, что платформа YouTube перестала работать на всех устройствах и в любых приложениях. Пользователи не могут ни просматривать видео, ни загружать новые материалы на свои каналы, так как сайт видеохостинга не открывается.
«Похоже, это блокировка, и YouTube — всё. Без VPN не открываются даже легкие файлы, например сборники музыки, где только статичная картинка и звуковая дорожка, — сообщил один из читателей BFM-Новосибирск. — Сегодня днем этом началось. Еще вчера YouTube был более живым».
Другой житель города, столкнувшийся с аналогичной ситуацией, обратился в службу поддержки провайдера «Электронный город» после неудачных попыток открыть приложение YouTube на смарт-ТВ и приставке. В ответ ему сообщили: «К сожалению, сейчас ничего не сделать. Нужно дождаться дальнейших новостей».
Позже провайдер подтвердил информацию о сбое, сообщив своим абонентам: «Уважаемые абоненты, на данный момент наблюдается сбой в работе YouTube по всей стране. Приносим извинения за доставленные неудобства».
Согласно данным сервисов Downdetector и «Сбой.РФ», жалобы на полное прекращение работы YouTube поступают со всей территории России.