В Новосибирске 8 августа жители сообщили о полной «блокировке» YouTube

В четверг, 8 августа, жители Новосибирска столкнулись с тем, что платформа YouTube перестала работать на всех устройствах и в любых приложениях. Пользователи не могут ни просматривать видео, ни загружать новые материалы на свои каналы, так как сайт видеохостинга не открывается.