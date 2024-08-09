«Математика идет вразнос»: главный синоптик Приморья — о прогнозах по тайфуну Maria

Новому тайфуну присвоено имя Maria, и сегодня утром он достиг 30-й широты, находясь примерно на меридиане Токио, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные приводят в Примгидромете. Главный синоптик Приморья ответил на вопрос о том, каковы прогнозы математиков по поводу его дальнейших действий.
«Математика идет вразнос», — коротко ответил метеоролог.
По его словам, одна группа моделей предполагает, что тайфун пройдет через центральную часть острова Хонсю и затем, ослабев, направится к Владивостоку, где постепенно начнет затухать над Японским морем. Другая группа предсказывает маршрут в северную часть Японского моря через Сангарский пролив, прижимая тайфун к острову Хоккайдо, где также будет происходить его ослабление. Третья группа моделей направляет тайфун к южным Курильским островам.
Для Приморского края третий вариант считается наименее опасным, тогда как первый — наиболее неблагоприятным. На данный момент три сценария имеют равные шансы, учитывая силы и поведение охотоморского антициклона.
«Будем продолжать расчеты, добиваясь большей сходимости результатов. Время пока есть», — подытожил синоптик.
Напомним, новый мощный шторм Maria может захватить Приморье. ранее синоптики представили предполагаемую траекторию движения тайфуна.