«Математика идет вразнос»: главный синоптик Приморья — о прогнозах по тайфуну Maria

По его словам, одна группа моделей предполагает, что тайфун пройдет через центральную часть острова Хонсю и затем, ослабев, направится к Владивостоку, где постепенно начнет затухать над Японским морем. Другая группа предсказывает маршрут в северную часть Японского моря через Сангарский пролив, прижимая тайфун к острову Хоккайдо, где также будет происходить его ослабление. Третья группа моделей направляет тайфун к южным Курильским островам.