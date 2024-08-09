Рост пенсий и военная служба для мигрантов: какие законы подписал Путин

С 1 ноября 2024 года владельцы публичных страниц и мессенджеров с более чем 10 тысячами подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. Состав сведений и порядок их предоставления установит кабмин. Без этого они не смогут размещать рекламу и предложения о финансировании. Кроме того, информацию из таких публичных каналов без верифицированного владельца будет запрещено репостить. Владельцев мессенджеров также обяжут не допускать получение пользователями сообщений от неизвестных собеседников.