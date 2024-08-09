Смотреть, но не трогать: в Приморье ларги предлагают делить территорию

Несколько тюленей решили побаловать себя отдыхом на теплом белоснежном песке. При этом многие млекопитающие опасаются людей и специально выбирают время, когда никого не будет. Правда, остаться в полном одиночестве у ларг не выйдет: за ними аккуратно присматривают инспекторы нацпарка «Земля леопарда».