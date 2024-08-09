Смотреть, но не трогать: в Приморье ларги предлагают делить территорию

Остров Фуругельма Хасанского района Приморского края полон уникальными флорой и фауной, неудивительно, что некоторые ларги выходят полюбоваться красотами. Увидеть их можно на камнях Михельсона, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Несколько тюленей решили побаловать себя отдыхом на теплом белоснежном песке. При этом многие млекопитающие опасаются людей и специально выбирают время, когда никого не будет. Правда, остаться в полном одиночестве у ларг не выйдет: за ними аккуратно присматривают инспекторы нацпарка «Земля леопарда».
Отметим, что остров вошел в состав Дальневосточного морского биосферного заповедника ещё в 1978 году. Здесь нетронутая природа. Посетить уникальный остров можно только в рамках экскурсии.
Напомним: тюленями можно любоваться, но трогать не стоит.
Ранее «КП» писала о тюлене Диме, который решил подшутить над работниками реабилитационного центра.