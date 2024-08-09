Похолодание и сильные дожди: погода в Казахстане на пятницу, 9 августа

Днем в горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, в пустынных районах области очень сильная жара 45 градусов. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Днем временами пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 40−42 градусов.