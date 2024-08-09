Похолодание и сильные дожди: погода в Казахстане на пятницу, 9 августа

В Астане переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 18−20 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 35−37 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
Дождь, временами сильный дождь, гроза, на западе, севере, востоке Акмолинской области град, шквал. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 17−22 тепла. В Кокшетау переменная облачность, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 18−20 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на севере, в центре области очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 23−28 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В области Жетысу без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 10 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, в центре очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 30 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
Днем в горах Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, в пустынных районах области очень сильная жара 45 градусов. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Днем временами пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 40−42 градусов.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23, днем 25−30, на юге области 33 тепла. В Уральске переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 25−27 тепла.
Ночью на востоке Атырауской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34 тепла. В Атырау переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 32−34 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на северо-востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, днем 32−37, на западе области 29 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 29−31 тепла.
Ночью на севере, востоке Актюбинской области дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, днем на западе, севере, в центре области дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, ночью на северо-востоке, днем на западе, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на юге области 22 тепла, днем 23−28, на юге области 31 тепла. В Актобе переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 24−26 тепла.
Ночью дождь, гроза, на севере, востоке, в центре Костанайской области сильный дождь, днем на севере, востоке, юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-восточный 9−14, на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 18−23, на юге области 26 тепла. В Костанае облачно, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 20−22 тепла.
На юге, востоке Северо-Казахстанской области дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный ночью 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду, днем 15−20, на юге области порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, днем 16−21 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 9−14, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 19−21 тепла.
Дождь, гроза, на западе, юге Павлодарской области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, на востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 19−24, на юге области 27 тепла. В Павлодаре переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, утром и днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 21−23 тепла.
Дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре Карагандинской области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20, временами 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 25, днем 24−29, на юге области 33 тепла. В Караганде переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 24−26 тепла.
Дождь, гроза, на севере области Улытау временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на северо-востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, на севере области 15, днем 27−32, на севере области 23 тепла. В Жезказгане переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 28−30 тепла.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на востоке области 10 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, на востоке области 25 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.
Ночью на западе, севере области Абай дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, юго-западный ночью 9−14, на западе, в центре области 15−20, днем 15−20, на западе, севере, в центре области порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов. В Семее переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер южный, юго-западный 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
На севере, в центре Кызылординской области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−28, днем 32−37 тепла, на юге области сильная жара 41 градус. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 9−14, порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26−28, днем 35−37 тепла.
Днем в горных районах Жамбылской области дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, утром и днем порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 16 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на юге области очень сильная жара 43 градуса, в горных районах области 32 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.