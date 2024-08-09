Продовольственные ярмарки развернутся в выходные в разных частях Владивостока

Кроме того, в выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от местных умельцев «Дружелюбный маркет». С 10.00 до 18.00 здесь можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.