Во Владивостоке дорожники устанавливают новые знаки и проводят работы по благоустройству

Бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий» Владивостока каждый день выполняют работу по обслуживанию и установке дорожных знаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На этой неделе дорожные рабочие установили новые знаки «Направление движения» на Океанском проспекте, 44, «Главная дорога» на улице Гоголя, 12, а также знаки «Остановка запрещена» на улице Краева, 3 и 8. Также были добавлены знаки «Дети» и «Искусственная неровность» на улице Вязовой, 1.
Кроме установки новых знаков, служба приводила в порядок уже существующие указатели и знаки по всему городу. Рабочие также провели обрезку деревьев и кустарников, мешающих видимости дорожных знаков, обновили дорожную разметку и отремонтировали леера и декоративные ограждения в различных районах города.
Отмечается, что муниципальная дорожная служба Владивостока работает в круглосуточном режиме, выполняя различные функции, включая санитарную очистку, ремонт дорог, обслуживание ливневой канализации и другие виды работ по благоустройству города.
Напомним, в июне во Владивостоке знаки «Дети» и ограничение скорости до 40 км/ч появились в районах Сабанеева, 16, Феодосийской, 39 и Поселковой, 15. Знаки «Уступи дорогу» появились на Руднева, 1, Некрасовской, 57, Олега Кошевого, 8 и 22, Бородинской, 28ж. Знаки «Остановка запрещена», сопровождаемые табличками о возможной эвакуации транспорта нарушителей, установлены на Хабаровской, 23, Амурской, 33, Океанском проспекте, 151 и 155, Некрасовской, 49 и Русской, 57.