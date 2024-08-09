Во Владивостоке дорожники устанавливают новые знаки и проводят работы по благоустройству

На этой неделе дорожные рабочие установили новые знаки «Направление движения» на Океанском проспекте, 44, «Главная дорога» на улице Гоголя, 12, а также знаки «Остановка запрещена» на улице Краева, 3 и 8. Также были добавлены знаки «Дети» и «Искусственная неровность» на улице Вязовой, 1.