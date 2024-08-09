Утро в Хабаровске: +21°С, 2 термические аномалии, произошло 21 ДТП

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 9 августа холодная и горячая вода есть во всех домах.
Вчера днем на дорогах краевого центра работали 20 единиц техники, ночью — 2. С магистралей города убраны и вывезены 12 мешков мусора.
Произошло 21 ДТП. На пульт «03» поступило 589 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышли 489 единицы общественного транспорта: 23 трамвая, 22 троллейбуса, 444 автобуса.
За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 5 техногенных пожаров, из них в жилом секторе — 2, на прочих объектах — 3. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 20 единиц техники и 70 человек.
По данным космического мониторинга на территории края термических аномалий зарегистрировано 2 термические аномалии.
На Нижнем Амуре (до с. Циммермановка) отмечаются подъемы уровней воды на 8−16 см за сутки, ниже по течению — небольшие спады.
Подъемы уровней воды на 23−30 см за сутки наблюдаются на реках Уссури, Правый Подхоренок, Хор, Катэн, Уда.
В Бикинском и Вяземском районах на р. Уссури (на участке с. Лончаково — с. Шереметьево) отмечаются уровни воды неблагоприятного явления (с превышением на 0,1−0,4 м).
Подтоплена пойма Амурской протоки (у с. Казакевичево), рек Амур (у с. Елабуга), Уссури, Сукпай, Катэн на глубину 0,1−1,3 м.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС»:
— на р. Уссури в Вяземском и районе им. Лазо (участок с. Венюково — с. Новосоветское)
— в связи с прошедшими дождями на реках района им. Лазо в ближайшие сутки имеется вероятность резкого повышения уровней воды на 0,5−1,0 м, с выходом воды на пойму на рр. Хор, Кия, Матай и др.
— на р. Амур у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20−25 см.
Радиационный фон в крае колеблется от 0,09 до 0,13 мкЗв/ч, что в пределах естественных фоновых значений (до 0,26 мкЗв/ч). На территории края 59 постов из них: 34 поста радиационного контроля (25 постов Росгидромета, 1 пост «РосРАО», 8 постов МЧС России) и 25 постов комплексной системы мониторинга параметров и анализа распространения опасных веществ в окружающей среде, расположенных в 17 муниципальных образованиях.
Восход солнца — 05:46, закат — 20:26, долгота дня — 14:40 (-3:00).