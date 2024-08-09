Утро в Хабаровске: +21°С, 2 термические аномалии, произошло 21 ДТП

Радиационный фон в крае колеблется от 0,09 до 0,13 мкЗв/ч, что в пределах естественных фоновых значений (до 0,26 мкЗв/ч). На территории края 59 постов из них: 34 поста радиационного контроля (25 постов Росгидромета, 1 пост «РосРАО», 8 постов МЧС России) и 25 постов комплексной системы мониторинга параметров и анализа распространения опасных веществ в окружающей среде, расположенных в 17 муниципальных образованиях.