В челябинском театре поставят пьесу, запрещенную в СССР

Пьеса «Слон» известна тем, что будучи написанной в 1932 году, она была запрещена под формулировкой «за клевету на советскую действительность». Ее вымышленный сюжет разворачивается вокруг одного из советских колхозников, который находит золотой слиток в виде слона и пытается оставить клад себе.