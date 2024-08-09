В челябинском театре поставят пьесу, запрещенную в СССР

Постановкой пьесы «Слон» на сцене Челябинского камерного театра занялся питерский режиссер Михаил Каргапольцев.
Пьеса «Слон» известна тем, что будучи написанной в 1932 году, она была запрещена под формулировкой «за клевету на советскую действительность». Ее вымышленный сюжет разворачивается вокруг одного из советских колхозников, который находит золотой слиток в виде слона и пытается оставить клад себе.
Написал пьесу молодой драматург Александр Копков. К слову, за свою недолгую жизнь он успел написать только две пьесы и обе они попали под запрет. Тем не менее, «Слон» периодически ставился на советской сцене.
Как сообщили в челябинском театре, премьера спектакля состоится в середине сентября. Артисты под руководством режиссера уже приступили к работе.