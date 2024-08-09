Школа в Солнечном станет доступнее для пешеходов

Напомним, новая школа террасного типа строится в красноярском микрорайоне Солнечный по Народной программе партии «Единая Россия». Из-за особенностей рельефа это будет уникальное по своей конфигурации трехступенчатое здание с собственной спортивной площадкой. На пешеходную доступность новой школы обратили внимание депутаты от партии «Единая Россия». Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев, депутаты Красноярского городского Совета Людмила Ильных и Дмитрий Власов выезжали на объект в середине июля. Они оценили ход работ, их качество, проверили, как идет подготовка школы к сдаче, благоустройство прилегающей территории. Но остались не удовлетворены тем, как обеспечена пешеходная доступность к учреждению. В связи с этим обратились к подрядчику, руководству Советского района и города Красноярска с просьбой обратить на это внимание и исправить ситуацию.
Спустя несколько дней, строительство лестницы к трем домам началось, об этом сообщила Людмила Ильиных.
«Ещё в прошлом году на одной из выездных встреч с депутатом краевого парламента Дмитрием Дмитриевым обсуждали пешеходную доступность к строящейся школе. И в этом году работы по некоторым участкам уже начаты. Но не по всем, к сожалению. Еще нужно обустроить тротуаром участок от улицы Славы к школе и пандусом для маломобильных людей и мамочек с детьми на спуске дома 26Б к 26А проспекта 60 лет Образования СССР. Жителям приходится выходить с колясками на проезжую часть на этом участке, так как другого варианта спуститься или подняться просто нет. А при запуске школы количество мамочек с колясками увеличится, так как будут встречать и провожать детей. По пандусу удалось добиться разработки проекта, который уже начался. Ждём его готовности. Следующие шаги — добиться получения финансирования и старта работ», — отметила парламентарий.
Сдать школу должны к 1 сентября 2024 года. В здании разместятся помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок на 550 мест и библиотека. Сама же школа будет рассчитана на 1100 учеников. На территории рядом со зданием обустроили спортивную площадку с резиновым покрытием для игр в волейбол, баскетбол и хоккей, а также футбольное поле с синтетическим травяным покровом. Школа станет одной из 6 новых образовательных учреждений, строительство которых запланировано на 2024−2026 годы.