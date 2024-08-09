Школа в Солнечном станет доступнее для пешеходов

«Ещё в прошлом году на одной из выездных встреч с депутатом краевого парламента Дмитрием Дмитриевым обсуждали пешеходную доступность к строящейся школе. И в этом году работы по некоторым участкам уже начаты. Но не по всем, к сожалению. Еще нужно обустроить тротуаром участок от улицы Славы к школе и пандусом для маломобильных людей и мамочек с детьми на спуске дома 26Б к 26А проспекта 60 лет Образования СССР. Жителям приходится выходить с колясками на проезжую часть на этом участке, так как другого варианта спуститься или подняться просто нет. А при запуске школы количество мамочек с колясками увеличится, так как будут встречать и провожать детей. По пандусу удалось добиться разработки проекта, который уже начался. Ждём его готовности. Следующие шаги — добиться получения финансирования и старта работ», — отметила парламентарий.