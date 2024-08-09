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Мэрия Челябинска требует снести дом бывшего заместителя губернатора

Иск о признании дома Юрия Клепова, который при прежней региональной власти занимал должность вице-губернатора, принял в производство Арбитражный суд Челябинской области.

У городских властей возникли претензии к двухэтажному дому Клепова, который был, по мнению чиновников, был незаконно построен на Новоградском проспекте города Челябинска. Дом имеет площадь в 895 квадратных метров, а по градостроительному плану он не должен был превышать 309 квадратных метров.

Сейчас власти просят суд не только признать постройку незаконной, но и обязать собственника снести ее.

Напомним, что Юрий Клепов был вице-губернатором Челябинской области с 2008-го по 2013-й год. До этого он работал министром экономического развития региона.