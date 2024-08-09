Мэрия Челябинска требует снести дом бывшего заместителя губернатора

У городских властей возникли претензии к двухэтажному дому Клепова, который был, по мнению чиновников, был незаконно построен на Новоградском проспекте города Челябинска. Дом имеет площадь в 895 квадратных метров, а по градостроительному плану он не должен был превышать 309 квадратных метров.