Похолодание ожидает южноуральцев в конце рабочей недели

В пятницу, 9 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы до 12.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 9 августа, у Анфисы, Германа, Климента, Наума, Николая, Пантелеймона и Саввы.
Между прочим, 9 августа 2024 года отмечают день Пантелеймона Целителя. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется пересчитывать мелочь. Ослушавшимся могут грозить финансовые проблемы.