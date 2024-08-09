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Похолодание ожидает южноуральцев в конце рабочей недели

В пятницу, 9 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди.

Сейчас в Колумбусе: +25° 4 м/с 83% 736 мм рт. ст. +22°

В пятницу, 9 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 4−9 метров в секунду, отдельные порывы до 12.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 9 августа, у Анфисы, Германа, Климента, Наума, Николая, Пантелеймона и Саввы.

Между прочим, 9 августа 2024 года отмечают день Пантелеймона Целителя. Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется пересчитывать мелочь. Ослушавшимся могут грозить финансовые проблемы.