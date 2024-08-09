Стала известна программа «Дня Минусинского помидора»

Как рассказали в Центре международных и региональных культурных связей при министерстве культуры Красноярского края, на время праздничных мероприятий сразу несколько улиц Минусинска станут пешеходными: Ленина, Кравченко, Гоголя и Красных Партизан превратятся в торговые проспекты. На ярмарке гости смогут приобрести плоды и семена разных сортов знаменитых минусинских помидоров, цветы, фрукты, декоративные изделия мастеров-ремесленников, домашние разносолы и фермерские деликатесы. Опытные огородники поделятся опытом выращивания богатого урожая, а местные производители предложат продегустировать продуктовые новинки.