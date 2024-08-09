Стала известна программа «Дня Минусинского помидора»

Соборная площадь города станет основной площадкой празднования. Здесь будет работать уличная сцена, где состоится торжественное открытие праздника, с концертными номерами выступят артисты и творческие коллективы города и края.
А также состоится награждение победителя за самый крупный томат, который станет владельцем нового отечественного автомобиля.
Как рассказали в Центре международных и региональных культурных связей при министерстве культуры Красноярского края, на время праздничных мероприятий сразу несколько улиц Минусинска станут пешеходными: Ленина, Кравченко, Гоголя и Красных Партизан превратятся в торговые проспекты. На ярмарке гости смогут приобрести плоды и семена разных сортов знаменитых минусинских помидоров, цветы, фрукты, декоративные изделия мастеров-ремесленников, домашние разносолы и фермерские деликатесы. Опытные огородники поделятся опытом выращивания богатого урожая, а местные производители предложат продегустировать продуктовые новинки.
Семейных посетителей обрадует программа в сквере имени Ленина. Зелёная зона вблизи одной из главных достопримечательностей Минусинска — возрождённого дома купца Вильнера — наполнится интерактивными площадками.
Днём юные гости и их родители смогут принять участие в спортивных состязаниях, послушать сказки, оценить выступления самодеятельных театральных коллективов и шоу марионеток, поучаствовать в творческих мастер-классах, сделать аквагрим и яркие фото со сказочными персонажами. Вечером — посмотреть кино под открытым небом.
Любителям изобразительного искусства и литературы стоит прогуляться по набережной Минусинской протоки. На фоне живописных берегов сибирской реки пройдут выступления писателей, чтецов, бардов и творческих коллективов юга Красноярского края, соседних Тывы и Хакасия, выставка-продажа картин, работа уличных художников-портретистов.
Присоединиться к празднованию Дня помидора организаторы приглашают всех желающих. Вход на мероприятие свободный.
Подробная программа праздника опубликована на сайте Минусинскийпомидор.рф.