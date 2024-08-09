В Новосибирске прекратят работу трамваев из-за ремонта на улице Учительской

В связи с проведением ремонтных работ на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска, с 23:00 пятницы, 9 августа, и до понедельника, 12 августа, временно приостановится движение трамваев № 11 и 14. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.