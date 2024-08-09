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В Новосибирске прекратят работу трамваев из-за ремонта на улице Учительской

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.

Источник: Сиб.фм

В связи с проведением ремонтных работ на улице Учительской в Калининском районе Новосибирска, с 23:00 пятницы, 9 августа, и до понедельника, 12 августа, временно приостановится движение трамваев № 11 и 14. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

На выходных, 10 и 11 августа, вместо отмененных маршрутов будут запущены временные трамвайные маршруты № 5 и 17.

Маршрут № 5 будет следовать от конечной остановки «Золотая Горка» через проспект Дзержинского, улицы Волочаевскую и Никитина до остановки «Сад Мичуринцев». На этот маршрут выделено пять единиц подвижного состава.

Маршрут № 17 начнет свой путь от остановки «ПКиО “Сосновый бор”, пройдет по улицам Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, заканчивая на площади имени Калинина. Для этого маршрута предусмотрено два вагона.

Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки.