Православные 9 августа отмечают день памяти покровителя врачей и целителя больных: как ему молиться

Мученик жил в Никодимии в ІІІ веке во время жестоких гонений христиан, исцелял больных и помогал нуждающимся, а также проповедовал веру в Иисуса Христа, за что и был казнен царем-язычником.
В целом сведений о жизни святого Пантелеимона очень мало. До наших дней дошли лишь обрывки биографии.
Достоверно известно, что Пантелеимон лечил людей безвозмездно. Этим он навлек на себя гнев других лекарей, которые брали за свои услуги немалую плату. Завистники донесли на Пантелеимона римскому императору. Правитель призвал целителя и потребовал опровергнуть донос. Тогда святой предложил императору позвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы — вера того и будет истинной.
Согласно житию, языческие жрецы не сумели вылечить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. Многие очевидцы чуда уверовали тогда во Христа. Однако император, напротив, разгневался и приказал пытать Пантелеимона, а затем бросить его с тяжелым камнем в море. Но святой остался невредим, тогда его снова подвергли истязаниям: повесили на дереве, жгли свечами, рвали железными щипцами, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. После всех мучений святой остался жив. Даже дикие звери, которым он был брошен на растерзание, не тронули Пантелеимона, а лизали ему ноги.
После всех пыток святого приговорили к усекновению головы. Житие гласит, что когда Пантелеимону отрубили голову, то из раны потекло вместо крови молоко. Брошенное в костер тело святого не сгорело и после было погребено христианами. За перенесенные страдания Церковь возвела его в сан великомученика. А в народе он стал известен прежде всего как целитель.
Святой великомученик Пантелеимон почитается в Православной церкви как покровитель врачей и целитель больных. Молитвы к нему направлены на получение помощи в исцелении как физических, так и душевных недугов.
Верующие просят святого о помощи в излечении от различных телесных недугов, об обретении душевного мира и избавлении от психологических и эмоциональных проблем. Женщины молятся Пантелеимону о помощи в обретении материнства и избавлении от проблем с бесплодием. Военные и их близкие просят святого о защите в боевых действиях и сохранении жизни. Родственники врачей и сами медики обращаются к святому с просьбами о покровительстве и помощи в их трудной работе.
В этот день люди идут в церковь, чтобы помолиться святому о здоровье и избавлении от болезней. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Многие отправляются в леса и поля за травами, веря в их особую силу. Принято угощать близких и нуждающихся капустными блюдами, чтобы укрепить здоровье и привлечь удачу.
Есть и запреты. Так, сегодня нельзя работать в поле, так как считается, что человека может убить молния, а урожай — сгореть. Нельзя печь хлеб, так как это считается грехом. Нельзя быть безразличным к чужому горю. Помощь ближнему в этот день привлекает удачу.
Приметы на 9 августа. Если в небе радуга — будет облачная погода. Если муравьи заделывают ходы в муравейник — будет сильный дождь. Если на праздник кузнечики прыгают и стрекочут — будет сухая и ясная погода.