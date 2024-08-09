Православные 9 августа отмечают день памяти покровителя врачей и целителя больных: как ему молиться

Согласно житию, языческие жрецы не сумели вылечить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. Многие очевидцы чуда уверовали тогда во Христа. Однако император, напротив, разгневался и приказал пытать Пантелеимона, а затем бросить его с тяжелым камнем в море. Но святой остался невредим, тогда его снова подвергли истязаниям: повесили на дереве, жгли свечами, рвали железными щипцами, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. После всех мучений святой остался жив. Даже дикие звери, которым он был брошен на растерзание, не тронули Пантелеимона, а лизали ему ноги.