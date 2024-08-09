На Омскую область надвигается мощная и продолжительная магнитная буря

Относительно мощностей предварительно заявлено, что при пиковых проявлениях возможно превышение второго уровня и устремление к показателям, позволяющим отнести происходящее к «сильной буре». Согласно прогнозу, они вероятны примерно с 3 до 6 часов субботы, 10 августа 2024 года, а также с 6 до 9 часов воскресенья, 11 августа 2024 года.