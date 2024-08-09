На Омскую область надвигается мощная и продолжительная магнитная буря

Ученые считают, что на сей раз магнитная буря будет носить продолжительный характер. Стартовав в последние часы пятницы, 9 августа 2024 года, ее проявления будут ощутимы для метеозависимых граждан на протяжении последующих двух суток, примерно до 15 часов воскресенья, 11 августа 2024 года.
Относительно мощностей предварительно заявлено, что при пиковых проявлениях возможно превышение второго уровня и устремление к показателям, позволяющим отнести происходящее к «сильной буре». Согласно прогнозу, они вероятны примерно с 3 до 6 часов субботы, 10 августа 2024 года, а также с 6 до 9 часов воскресенья, 11 августа 2024 года.
Судя по всему, при столь высокой геомагнитной активности в темное время суток омичам вновь представится возможность лицезреть полярные сияния при условии безоблачного неба. Впрочем, для метеозависимых жителей региона его красоту могут затмить негативные изменения самочувствия с возможным приходом головных болей, слабости, головокружения и целого комплекса последствий скачков артериального давления.
Стоит напомнить, что в последний раз красочное проявление магнитной бури омичи могли наблюдать в ночь на понедельник, 5 августа 2024 года.