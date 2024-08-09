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В Новосибирске с остановки уберут таблички с молитвами

Новосибирцы заметили на остановке таблички с молитвами.

Источник: Сиб.фм

В Кировском районе на остановке «Чистякова» появились таблички с молитвами, что вызвало недоумение у местных жителей, поскольку всего несколько дней назад ничего подобного не было.

Редакция VN.ru направила запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, допустимо ли размещать такие объекты в остановочных павильонах. В ответе было сказано, что таблички не соответствуют требованиям благоустройства, поэтому их планируют демонтировать.

По информации источника издания, тексты являются выдержками из Нового Завета. Однако их размещение не имеет никакого отношения к православной церкви.

Напомним, что Роспотребнадзор Новосибирска заявил, что пескобазы на Оби являются незаконными.