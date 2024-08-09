7 фасадов домов распишут в ходе фестиваля «Голос улиц» в Иркутске

Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» пройдёт в Иркутске с 21 по 31 августа. Участие в нём примут 25 художников со всех концов страны — от Калининграда до Владивостока. В этом году им предстоит расписать 7 фасадов домов в разных районах областного центра, а также две трансформаторные и одну насосную станцию.