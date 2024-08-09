7 фасадов домов распишут в ходе фестиваля «Голос улиц» в Иркутске

Фестиваль уличного искусства «Голос улиц» пройдёт в Иркутске с 21 по 31 августа. Участие в нём примут 25 художников со всех концов страны — от Калининграда до Владивостока. В этом году им предстоит расписать 7 фасадов домов в разных районах областного центра, а также две трансформаторные и одну насосную станцию.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, семь новых муралов в Иркутске появятся по адресам: Депутатская, 25, Лермонтова, 333 В, Франк-Каменецкого, 13, Первомайский, 31а, Первомайский, 13а, Литвинова, 9 и Свердлова, 26/1. Преобразятся также насосная станция на бульваре Гагарина и трансформаторные станции по адресам: Лермонтова, 295 и Помяловского, 30.
Традиционно в ходе фестиваля организуют и свободную площадку для творчества на острове Юность, где все желающие смогут расписать специальные кубы. Запланированы также лекции, мастер-классы и творческие встречи.