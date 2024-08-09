Инсталляция «Мегаполис» стала самой эффектной экспозицией выставки в ГЭС-2

Коробки от монпансье и шоколадных конфет, картонки от сырков, пластиковые и стеклянные бутылки из-под минералки, чая, энергетиков, вина и пива, кофейные стаканчики, пустые упаковки для яиц, таблеток, стирального порошка и зубной пасты. Несколько сотен предметов аккуратно и последовательно расставлены на полу в Доме культуры «ГЭС-2». Весь этот мусор стал самой эффектной экспозицией выставки «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». Всего несколько секунд, гаснет свет, — и все коробки и бутылки превращаются в многоэтажки ночного города. Инсталляция получила название «Мегаполис». Проспекты, улицы, бизнес-центры, магазины, парки, скамейки можно рассматривать долго и в каждой детали находить что-то новое.