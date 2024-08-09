Суд обязал жительницу Красноярского края ликвидировать свалку

«Мы всегда говорим, что, прежде всего, подобные несанкционированные свалки — потенциальный источник возгорания. Как показывает практика, суд всегда встает на сторону министерства экологии и порядок на земельном участке навести придется», — рассказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.