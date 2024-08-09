Суд обязал жительницу Красноярского края ликвидировать свалку

В Красноярском крае специалисты нашли свалку в поселке Солонцы Емельяновского района. О ней рассказали местные жители. Рядом со свалкой находятся автосервисы. Площадь мусора составляет около 900 кв. метров, объем около 500 кубометров. Собственницей участка является жительница поселка Солонцы.
Самостоятельно она отказалась убирать мусор. Тогда министерство экологии обратилось в суд, который поддержал исковые требования и обязал владельца за три месяца убрать свалку.
«Мы всегда говорим, что, прежде всего, подобные несанкционированные свалки — потенциальный источник возгорания. Как показывает практика, суд всегда встает на сторону министерства экологии и порядок на земельном участке навести придется», — рассказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.