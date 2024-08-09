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Нелегальная продажа вейпов в Казахстане. Как наказывают нарушителей

В Казахстане с 20 июня действует запрет на продажу, ввоз и распространение вейпов. В Министерстве внутренних дел рассказали о выявленных нарушениях за прошедший период, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным МВД, за период действия нового закона в регионах зафиксировали свыше 60 нарушений в части реализации вейпов.

«Зарегистрировано более 60 фактов незаконной продажи вейпов. Больше всего нарушений в городах Алматы и Астана, а также в Жамбылской области».

сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

Казахстанцев, которые становятся свидетелями незаконной продажи вейпов, в том числе в социальных сетях, просят сообщить об этом по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Как наказывают за незаконную продажу вейпов

Внесенные в закон по вопросам здравоохранения поправки ввели уголовную ответственность за реализацию вейпов в Казахстане. Новая статья Уголовного кодекса — 301−1 — предусматривает следующее наказание:

  • продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток;
  • ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 2 тысяч МРП (7,3 миллиона тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Если преступления совершены преступной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере или совершены неоднократно, виновные наказываются штрафом в размере до 5 тысяч МРП (18,4 миллиона тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

«Нормы статьи 301−1 Уголовного кодекса направлены именно на то, чтобы искоренить на территории страны любую форму оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них».

заявили в МВД.
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