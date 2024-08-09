Нелегальная продажа вейпов в Казахстане. Как наказывают нарушителей

Если преступления совершены преступной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере или совершены неоднократно, виновные наказываются штрафом в размере до 5 тысяч МРП (18,4 миллиона тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.