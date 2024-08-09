Возле областной больницы в Челябинске частично ограничат движение транспорта

Сообщается, что это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях.
«С 9 по 13 августа будет частично ограничено движение транспорта в районе здания 42-А (корпус 3) по улице Блюхера по крайне правой полосе при движении в сторону улицы Рылеева», — предупреждают городские власти.
Водителей просят быть внимательными при движении на указанном участке.
Ранее сообщалось, что возле ТРК «Радуга» до 11 августа ограничено движение транспорта по той же причине. Там нельзя проехать по крайне правой полосе по улице Коммуны — в районе дома 194 по улице Российская.
Еще по 13 августа на том же основании ограничено движение транспорта по крайне правой полосе по улице Кулибина в районе дома 21 при движении в сторону улицы Танкистов.