Красноярская дорожная полиция проведёт рейд «Встречная полоса»

В Красноярском крае дорожная полиция проведёт рейд «Встречная полоса». Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Рейд будет проводиться на краевых дорогах с 9-го по 11 августа с целью предупреждения ДТП и пресечения опасных правонарушений на встречке.
В ГАИ отметили, что с начала августа на дорогах края произошло 67 дорожных аварий, в которых погибли 16 человек и ещё 93 пострадали.
Напомним, 7 августа в Боготольском районе Красноярского края пять человек погибли в ДТП на встрече. По данным правоохранителей, погибшие ехали с похорон друга, который 4 августа по своей же вине разбился практически в этом же месте и погубил двух медиков.