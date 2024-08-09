Даррен Диц рассказал — за сколько снимает квартиру в Омске

Защитник Даррен Диц в интервью Матч ТВ рассказал о переезде в Омск. Ранее хоккеист играл в ЦСКА и снимал квартиру в Москве. За аренду он платил больше 200 тысяч рублей в месяц. Сейчас эта сумма в 3−4 раза ниже.
Даррен Диц отметил, что у него большая семья, поэтому двухкомнатной квартиры ему недостаточно. Хоккеист также признался, что Омск кажется ему спокойным городом с малым количеством пробок. Кроме того, защитник польщён, что его везде узнают.
«Люди очень болеют за “Авангард”, меня достаточно часто узнают на улицах, и я этого не ожидал. Я ведь пока не провел ни одного матча за “Авангард”. Но это говорит о том, как сильно в Омске любят хоккей и болеют за свою команду. Вот в Москве у меня такой узнаваемости не было. Это огромный город. Бывали случаи, но не ежедневно. А в Омске меня узнают на каждом углу», — сказал Диц.