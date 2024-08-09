«Дороги, автобусы и лужи»: красноярцы рассказали, какие проблемы в городе их волнуют

Так, были предложены 7 актуальных проблем, но можно было выбрать и что-то иное. Среди вариантов: плохие дороги, лужи и «озера», забитые автобусы, отсутствие мест для отдыха, низкие зарплаты, плохие детские площадки и места для выгула собак.