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«Дороги, автобусы и лужи»: красноярцы рассказали, какие проблемы в городе их волнуют

«МК в Красноярске» вместе с сообществом «Правый / Красноярск» провели опрос и узнали, какие проблемы не дают покоя жителям города.

Источник: Reuters

Всего в опросе поучаствовали 154 человека.

Так, были предложены 7 актуальных проблем, но можно было выбрать и что-то иное. Среди вариантов: плохие дороги, лужи и «озера», забитые автобусы, отсутствие мест для отдыха, низкие зарплаты, плохие детские площадки и места для выгула собак.

Большинство опрошенных проголосовало за «Пробки и убитые дороги», а также за «Лужи после дождей». Оба варианта набрали по 59% голосов.

Второе место поделили между собой низкие зарплаты и душные автобусы, в которых не работают кондиционеры. За это проголосовали 46% человек.

Третье место досталось необустроенным детским площадкам — 22% проголосовавших. Остальные проблемы набрали менее 20% голосов.

Также красноярцы высказались и о других ситуациях, которые их тревожат:

«Очень сильно волнуют химические реагенты зимой на дорогах…»;

«Уберите самокаты!»;

«Решите вопрос с помойками, постройте уже перерабатывающие мусор заводы»;

«Верните Ютуб».

социология