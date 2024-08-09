«Дороги, автобусы и лужи»: красноярцы рассказали, какие проблемы в городе их волнуют

Всего в опросе поучаствовали 154 человека.
Так, были предложены 7 актуальных проблем, но можно было выбрать и что-то иное. Среди вариантов: плохие дороги, лужи и «озера», забитые автобусы, отсутствие мест для отдыха, низкие зарплаты, плохие детские площадки и места для выгула собак.
Большинство опрошенных проголосовало за «Пробки и убитые дороги», а также за «Лужи после дождей». Оба варианта набрали по 59% голосов.
Второе место поделили между собой низкие зарплаты и душные автобусы, в которых не работают кондиционеры. За это проголосовали 46% человек.
Третье место досталось необустроенным детским площадкам — 22% проголосовавших. Остальные проблемы набрали менее 20% голосов.
Также красноярцы высказались и о других ситуациях, которые их тревожат:
«Очень сильно волнуют химические реагенты зимой на дорогах…»;
«Уберите самокаты!»;
«Решите вопрос с помойками, постройте уже перерабатывающие мусор заводы»;
«Верните Ютуб».