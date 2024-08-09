87% работников Приангарья готовы переехать в другой регион из-за зарплаты

Специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны рассказали, какие причины чаще всего побуждают жителей Иркутской области переезжать в другой регион. Лидирующей причиной является более высокая зарплата — из-за этого место жительства готовы сменить 87 процентов респондентов. В целом же по стране этот вариант выбрали 92 процента опрошенных. Чаще всего готовы к переезду юристы, ИТ-специалисты и строители.
Вторая по важности причина, которая может побудить жителей Приангарья к переезду — более высокое качество городской среды, в том число инфраструктуры, безопасности и озеленения. Это может повлиять на переезд у 68 процентов респондентов, в целом по стране этот фактор волнует 63 процента опрошенных. Чаще всего из-за этого готовы переезжать представители сфер ИТ-технологий, маркетинга и туризма.
На третьем месте — более доступное жильё для переезда. Этот фактор может стать важным для переезда для 51 процента респондентов. Это наиболее значимый фактор для представителей гостиничного бизнеса и розничной торговли, а также для представителей рабочих профессий.