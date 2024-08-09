87% работников Приангарья готовы переехать в другой регион из-за зарплаты

Вторая по важности причина, которая может побудить жителей Приангарья к переезду — более высокое качество городской среды, в том число инфраструктуры, безопасности и озеленения. Это может повлиять на переезд у 68 процентов респондентов, в целом по стране этот фактор волнует 63 процента опрошенных. Чаще всего из-за этого готовы переезжать представители сфер ИТ-технологий, маркетинга и туризма.