Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 августа 2024 года

Жаркие дни никак не хотят уходить с территории Иркутской области. Переменная облачность и до +30 ожидается в Иркутске 9 августа. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер юго-восточный до 4−9 м/с. А вот дождя и вовсе не стоит ждать.
В Иркутской области градусник термометра также поднимется до +30 градусов. В некоторых районах могут пройти кратковременные дожди и грозы. Зато вот при облачной погоде температура поднимется лишь до +22.
В области ветер юго-западный, юго-восточный до 5−10 м/с, но местами могут быть порывы до 14 м/с.
Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 9 августа 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь не позволил группе туристов продолжить маршрут в Иркутской области. Отдыхающих пришлось экстренно эвакуировать в Листвянку.