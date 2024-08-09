Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 августа 2024 года

Жаркие дни никак не хотят уходить с территории Иркутской области. Переменная облачность и до +30 ожидается в Иркутске 9 августа. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ветер юго-восточный до 4−9 м/с. А вот дождя и вовсе не стоит ждать.